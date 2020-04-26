У Бразилії кількість інфікованих коронавірусом наблизилася до 60 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавирусною інфекцією COVID-19 в Бразилії зросла до 58 509. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.
За минулу добу було зафіксовано 5 514 нових випадків інфікування коронавірусом.
Від коронавирусної інфекції в Бразилії померли вже 4 016 осіб. При цьому кількість одужавших досягла 29 160 осіб.
Нагадаємо, в Бразилії головний осередок епідемії знаходиться в місті Манаус. Протягом декількох днів там фіксувалася смертність на рівні не менше ста осіб на добу.
Як повідомляв УНН, поширення коронавирусної інфекції було визнано пандемією 11 березня рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я.