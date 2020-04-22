В Бразилії екскаватори копають братські могили для померлих від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В місті Манаус, що на північному заході Бразилії, екскаватори копають братські могили для померлих від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“У бразильському місті Манаус, столиці північно-західного штату Амазонас, екскаватори копають братські могили, які згодом працівники кладовищ заповнять трунами”, — повідомили в ЗМІ.
Вказано, що у місті щоденно ховають понад 100 людей, тоді як до початку епідемії в середньому було 30 поховань на день. У такий спосіб планують вирішити проблему з похованнями.
“Департамент, який відповідає за поховання в місті, почав копати траншеї, щоб поховати померлих від COVID-19. Ця практика використовується і в інших країнах і зберігає ідентичність тіл, з дотриманням відстані між трунами”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що система охорони здоров’я вже не здатна обслуговувати пацієнтів, що потребують лікування, і люди почали вмирати вдома.
“Не зважаючи на те, що ми живемо в критичній ситуації, мабуть, найбільш серйозній в Бразилії, ми не отримали допомоги від федерального уряду для розширення нашої спеціалізованої медичної допомоги в міській польовій лікарні”, — сказав працівник офісу мера Манаусу Вирджиліо Нето.
Нагадаємо, президент Бразилії вийшов на акцію проти обмежень через коронавірус.