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В Бразилии экскаваторы копают братские могилы для умерших от COVID-19

В Бразилии экскаваторы копают братские могилы для умерших от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17810 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В городе Манаус, на северо-западе Бразилии, экскаваторы копают братские могилы для умерших от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

“В бразильском городе Манаус, столицы северо-западного штата Амазонас, экскаваторы копают братские могилы, которые впоследствии работники кладбищ заполнят гробами”, — сообщили в СМИ.

Указано, что в городе ежедневно хоронят более 100 человек, тогда как до начала эпидемии в среднем было 30 захоронений в день. Таким образом планируют решить проблему с захоронениями.

“Департамент, который отвечает за захоронение в городе, начал копать траншеи, чтобы похоронить умерших от COVID-19. Эта практика используется и в других странах и сохраняет идентичность тел, с соблюдением расстояния между гробами”, — указано в сообщении.

Отмечается, что система здравоохранения уже не способна обслуживать пациентов, нуждающихся в лечении, и люди начали умирать дома.

“Несмотря на то, что мы живем в критической ситуации, пожалуй, наиболее серьезной в Бразилии, мы не получили помощи от федерального правительства для расширения нашей специализированной медицинской помощи в городской полевой больнице”, — сказал сотрудник офиса мэра Манаус Вирджилио Нето.

Напомним, президент Бразилии вышел на акцию против ограничений из-за коронавируса.

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