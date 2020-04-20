Президент Бразилії вийшов на акцію проти обмежень через коронавірус

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару взяв участь в демонстрації в столиці країни Бразиліа проти обмежувальних заходів, які введені через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.