Президент Бразилії вийшов на акцію проти обмежень через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару взяв участь в демонстрації в столиці країни Бразиліа проти обмежувальних заходів, які введені через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Всього в акції брали участь близько 600 осіб.
Учасники акції зажадали закриття парламенту і виступу армії на боці Болсонару. Президент на акції виступив з промовою, яку змушений був кілька разів переривати через кашель.
Парламент і глави регіонів в Бразилії ввели заборону на вихід з дому через епідемію коронавірусу.
Зараз Бразилія займає перше місце серед країн Латинської Америки за кількістю заражених коронавірусом. Інфіковані в країні більше 38 тисяч осіб, близько 2,5 тисячі померли. Болсонару 17 квітня виступив з пропозицією відкрити кордони з сусідніми державами.
Нагадаємо, МОЗ Бразилії закликав домовитися з наркокартелями про боротьбу з коронавірусом в бідних районах.