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Президент Бразилії вийшов на акцію проти обмежень через коронавірус

Президент Бразилії вийшов на акцію проти обмежень через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару взяв участь в демонстрації в столиці країни Бразиліа проти обмежувальних заходів, які введені через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

Всього в акції брали участь близько 600 осіб.

Учасники акції зажадали закриття парламенту і виступу армії на боці Болсонару. Президент на акції виступив з промовою, яку змушений був кілька разів переривати через кашель.

Парламент і глави регіонів в Бразилії ввели заборону на вихід з дому через епідемію коронавірусу.

Зараз Бразилія займає перше місце серед країн Латинської Америки за кількістю заражених коронавірусом. Інфіковані в країні більше 38 тисяч осіб, близько 2,5 тисячі померли. Болсонару 17 квітня виступив з пропозицією відкрити кордони з сусідніми державами.

Нагадаємо, МОЗ Бразилії закликав домовитися з наркокартелями про боротьбу з коронавірусом в бідних районах.

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