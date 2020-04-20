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Президент Бразилии вышел на акцию против ограничений из-за коронавируса

Президент Бразилии вышел на акцию против ограничений из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12495 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

Всего в акции участвовали около 600 человек.

Участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару. Президент на акции выступил с речью, которую вынужден был несколько раз прерывать из-за кашля.

Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Инфицированы в стране более 38 тысяч человек, около 2,5 тысячи умерли. Болсонару 17 апреля выступил с предложением открыть границы с соседними государствами.

Напомним, Минздрав Бразилии призвал договориться с наркокартелями о борьбе с коронавирусом в бедных районах.

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