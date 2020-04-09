Минздрав Бразилии призвал договориться с наркокартелями о борьбе с коронавирусом в бедных районах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал власти страны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания пандемии коронавируса в фавелах (трущобы в городах с высоким уровнем преступности). Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.
"Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь", - говорится в заявлении Мандетты.
Бразилия - страна, которая больше всего страдает от эпидемии SARS-CoV-2 в Южной Америке. По последним данным, более 16 тысяч местных жителей заражены коронавирусом, 820 человек скончались от COVID-19.
Напомним, количество инфицированных коронавируса в мире превысило 1,5 млн, почти треть - в США.