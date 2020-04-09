МОЗ Бразилії закликав домовитися з наркокартелями про боротьбу з коронавірусом в бідних районах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Бразилії Луїс Енріке Мандетта закликав владу країни вступити в діалог з наркокартелями і незаконними збройними угрупованнями, щоб знайти спосіб стримування пандемії коронавірусу в фавелах (трущоби в містах з високим рівнем злочинності). Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
"Ми повинні зрозуміти, що це райони, де держава часто відсутня і якими завідують наркоторговці і збройні угруповання. Як налагодити контакт з ними? Розмовляючи. Так, з наркодилерами, з озброєними групами, тому що вони теж люди і їм потрібна допомога", - йдеться в заяві Мандетти.
Бразилія - країна, яка найбільше страждає від епідемії SARS-CoV-2 в Південній Америці. За останніми даними, понад 16 тисяч місцевих жителів заражені коронавірусом, 820 людей померли від COVID-19.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 1,5 млн, майже третина – у США.