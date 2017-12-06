У БПП запропонували механізм наповнення Державного бюджету-2018

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Напередодні нинішнього бюджетно-податкового голосування, зареєстрований законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки внутрішнього споживчого ринку, забезпечення стабільності цін і збалансованості Державного бюджету в 2018 році" (номер 7351), ініційований колективом народних депутатів фракції партії "Блок Петра Порошенко" на чолі з Дмитренко Олегом. Про це повідомляється на офіційному сайті політичної сили "Блок Петра Порошенко", передає УНН.

З пояснювальної записки слідує, що метою законопроекту є підтримка внутрішнього споживчого ринку шляхом відновлення на один календарний рік дії спеціального режиму ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників в редакції, що діяла до 31 грудня 2015 року, а також забезпечення стабільності цін і збалансованості Державного бюджету в 2018 році шляхом тимчасового скасування бюджетного відшкодування при експорті продуктів рослинного походження.

Що стосується питання бюджетного відшкодування, то запропоновані зміни стосуються тільки таких зернових культур як пшениця, жито, ячмінь, овес і кукурудза.

Згідно прогнозних показників 2017 року, частка бюджетних витрат на відшкодування експортерам названих культур становитиме близько 40 млрд грн. Тому, авторський колектив пропонує в 2018 році скасувати бюджетне відшкодування на операції з вивезення товарів у митному режимі експорту за деякими зерновими культурами рослинного походження.

Відновлення спецрежиму ПДВ для виробників тваринницької продукції дозволить забезпечити стабільність внутрішнього споживчого ринку.

Ухвалення законопроекту дозволить додатково наповнити дохідну частину Державного бюджету в 2018 році на суму близько 30-35 млрд грн, що дозволить, наприклад, майже вдвічі збільшити фінансування української медицини.

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