В БПП предложили механизм наполнения Государственного бюджета-2018

Из пояснительной записки следует, что целью законопроекта является поддержка внутреннего потребительского рынка путем восстановления на один календарный год действия специального режима НДС для сельскохозяйственных товаропроизводителей в редакции, действовавшей до 31 декабря 2015 года, а также обеспечение стабильности цен и сбалансированности Государственного бюджета в 2018 году путем временной отмены бюджетного возмещения при экспорте продуктов растительного происхождения.

Что касается вопроса бюджетного возмещения, то предложенные изменения касаются только таких зерновых культур как пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза.

Согласно прогнозных показателей 2017 года, доля бюджетных расходов на возмещение экспортерам названных культур составит около 40 млрд грн. Поэтому, авторский коллектив предлагает в 2018 году отменить бюджетное возмещение на операции по вывозу товаров в таможенном режиме экспорта по некоторым зерновым культурам растительного происхождения.

Восстановление спецрежима НДС для производителей животноводческой продукции позволит обеспечить стабильность внутреннего потребительского рынка.

Принятие законопроекта позволит дополнительно наполнить доходную часть Государственного бюджета в 2018 году на сумму около 30-35 млрд. грн., что позволит, к примеру, почти вдвое увеличить финансирование украинской медицины.