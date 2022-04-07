У Боромлі на Сумщині виявили тіло закатованого окупантами чоловіка зі зв’язаними руками та рваними ранами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У звільненому селі Боромля в Охтирському районі Сумської області знайшли тіло закатованого чоловіка. Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, передає УНН.
Цитата
"На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани. На даний час особа загиблого не встановлена. Цими випадками займається прокуратура", - зазначив Живицький.
Нагадаємо
У Конотопському районі знайшли, щонайменше, трьох закатованих мирних жителів.