У Боромлі на Сумщині виявили тіло закатованого окупантами чоловіка зі зв’язаними руками та рваними ранами

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"На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани. На даний час особа загиблого не встановлена. Цими випадками займається прокуратура", - зазначив Живицький.

Нагадаємо

У Конотопському районі знайшли, щонайменше, трьох закатованих мирних жителів.