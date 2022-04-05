Сумщина: у Конотопському районі знайшли, щонайменше, трьох закатованих мирних жителів

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"У Сумському районі населені пункти, які постраждали від орків найбільше - отримують усе необхідне в першу чергу. Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки. Особисто багато буваю по цих селах, бачу ситуацію. Те, що зробили орки - за межами розуміння здорового глузду", - йдеться у повідомленні.

У Конотопському районі на місцях колишній стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих мирних мешканців.

В інших визволених районах проходить зачистка та гуманітарна допомога населенню.

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