У "Борисполі" прикордонники двічі фіксували випадки дачі хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Двічі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” фіксували випадки дачі неправомірної грошової винагороди у міжнародному аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомляє УНН, відділ комунікацій зі ЗМІ Адміністрації державної прикордонної служби України.
У першому випадку громадянин Туреччини, який не зміг підтвердити мету свого візиту в Україну, запропонував прикордоннику 100 доларів США, аби той вирішив питання щодо його пропуску через держкордон. Іноземець прибув рейсом зі Стамбулу.
"У другому випадку чоловік спробував вибудувати справжню схему та втягнути в це співробітників прикордонного відомства. Громадянин Грузії, який прибув рейсом з Тбілісі намагався вирішити питання щодо його пропуску шляхом дачі неправомірної грошової винагороди у розмірі 200 доларів США. Чоловіку по прибуттю в Україну було відмовлено в перетинанні державного кордону через перевищення ним терміну попереднього перебування на території нашої держави. Під час роз’яснення причини непропуску грузин запропонував прикордоннику перевтілитись в актора разом з ним. Для цього вигадав справжній сценарій. За ним прикордонник мав взяти хабара у 200 доларів США та викликати швидку медичну допомогу. Після прибуття працівників медичної служби іноземець почав би симулювати різке погіршення стану здоров’я, а медик який би забезпечив госпіталізацію горе-хворого отримав винагороду у розмірі 100 доларів США", - йдеться у повідомленні відділу комунікацій.
Згідно з повідомленням, прикордонники відповіли категоричною відмовою, а обох іноземців вже повернуто зворотними рейсами. По факту пропонування хабара проінформовано співробітників Нацполіції.
Зазначається, що днем раніше в цьому ж аеропорту прикордонники відмовилися від хабара у розмірі 800 доларів США. Пропонував неправомірну вигоду громадянин Іраку, якому під час заходів прикордонного контролю було відмовлено у пропуску через кордон, так як він не підтвердив мети своєї поїздки в Україну.
Підкреслюється, що тільки з початку року співробітники прикордонного відомства понад 130 разів фіксували пропонування хабарів громадянами.
Нагадаємо, начальнику відділу аудиту однієї з районних податкових інспекцій Головного управління ДФС у Запорізькій області, затриманому на хабарі співробітниками Служби безпеки України, оголошено про підозру в скоєнні злочину.