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В "Борисполе" пограничники дважды фиксировали случаи дачи взятки

В "Борисполе" пограничники дважды фиксировали случаи дачи взятки

Киев  •  УНН

 • 8653 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Дважды пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” фиксировали случаи дачи неправомерного денежного вознаграждения в международном аэропорту “Борисполь”. Об этом сообщает УНН отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В первом случае гражданин Турции, не смог подтвердить цель своего визита в Украину, предложил пограничнику 100 долларов США, чтобы тот решил вопрос о его пропуске через госграницу. Иностранец прибыл рейсом из Стамбула.

“Во втором случае мужчина попытался выстроить настоящую схему и втянуть в это сотрудников пограничного ведомства. Гражданин Грузии, прибывший рейсом из Тбилиси пытался решить вопрос о его пропуске путем дачи неправомерной денежного вознаграждения в размере 200 долларов США. Мужчине по прибытию в Украину было отказано в пересечении государственной границы из-за превышения им срока предыдущего пребывания на территории нашего государства. Во время разъяснения причины непропуска грузин предложил пограничнику перевоплотиться в актера вместе с ним. Для этого придумал настоящий сценарий. За ним пограничник должен был принять взятки в 200 долларов США и вызвать скорую медицинскую помощь. После прибытия работников медицинской службы иностранец стал бы симулировать резкое ухудшение состояния здоровья, а медик который бы обеспечил госпитализацию горе Больным получил вознаграждение в размере 100 долларов США”, — говорится в сообщении отдела коммуникаций.

Согласно сообщению, пограничники ответили категорическим отказом, а обоих иностранцев уже возвращено обратными рейсами. По факту предложения взятки проинформировано сотрудников Нацполиции.

Отмечается, что днем ​​ранее в этом же аэропорту пограничники отказались от взятки в размере 800 долларов США. Предлагал неправомерную выгоду гражданин Ирака, которому во время мероприятий пограничного контроля было отказано в пропуске через границу, так как он не подтвердил цели своей поездки в Украину.

Подчеркивается, что только с начала года сотрудники пограничного ведомства более 130 раз фиксировали предложение взяток гражданами.

Напомним, начальник отдела аудита одной из районных налоговых инспекций Главного управления ДФС в Запорожской области, задержанному на взятке сотрудниками Службы безопасности Украины, объявлено о подозрении в совершении преступления.

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