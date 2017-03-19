У Білому домі пояснили, чому Д.Трамп не потиснув руку А.Меркель

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Адміністрація президента США спробувала згладити враження від конфузу, який стався під час зустрічі Дональда Трампа з главою уряду ФРН Ангелою Меркель: президент проігнорував запитання канцлера щодо рукостискання та не подав їй руку в ході протокольної зйомки в Білому домі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

За версією прес-служби Д.Трампа, сталося непорозуміння

"Я не думаю, що він розчув запитання",  – пояснив виданню Der Spiegel речник американського лідера Шон Спайсер.

Сам Д.Трамп 18 березня написав у Twitter: "Не дивлячись на те, що ви чули у фейковий новинах, у мене була приголомшлива зустріч із німецьким канцлером".

Як повідомляв УНН, Д.Трамп обмовився на зустрічі з А.Меркель, назвавши США компанією.

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