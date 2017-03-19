В Белом доме объяснили, почему Д.Трамп не пожал руку А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Администрация президента США попыталась сгладить впечатление от конфуза, который произошел во время встречи Дональда Трампа с главой правительства ФРГ Ангелой Меркель: президент проигнорировал вопрос канцлера по рукопожатию и не подал ей руку в ходе протокольной съемки в Белом доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По версии пресс-службы Д.Трампа, произошло недоразумение
"Я не думаю, что он расслышал вопрос", - пояснил изданию Der Spiegel представитель американского лидера Шон Спайсер.
Сам Д.Трамп 18 марта написал в Twitter: "Несмотря на то, что вы слышали в фейковый новостях, у меня была потрясающая встреча с немецким канцлером".
Как сообщал УНН, Д.Трамп оговорился на встрече с Меркель, назвав США компанией.