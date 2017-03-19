В Белом доме объяснили, почему Д.Трамп не пожал руку А.Меркель

По версии пресс-службы Д.Трампа, произошло недоразумение

"Я не думаю, что он расслышал вопрос", - пояснил изданию Der Spiegel представитель американского лидера Шон Спайсер.

Сам Д.Трамп 18 марта написал в Twitter: "Несмотря на то, что вы слышали в фейковый новостях, у меня была потрясающая встреча с немецким канцлером".

Как сообщал УНН, Д.Трамп оговорился на встрече с Меркель, назвав США компанией.