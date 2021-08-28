У Берліні тисячі людей протестували проти заходів по боротьбі з пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Кілька тисяч людей вийшли в суботу, 28 серпня, на вулиці Берліна, щоб висловити протест проти урядових заходів по боротьбі з пандемією COVID-19. Поліція раніше заборонила дев'ять заявлених аналогічних демонстрацій, в тому числі мітинг руху "Мислячі нестандартно" (Initiative Querdenken). Через це багато учасників заходу спочатку йшли вулицями без певної мети, пише агентство dpa, передає УНН.
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При цьому деякі групи присутніх пересувалися по місту в супроводі поліції. Окремі частини урядового кварталу були перекриті.
2000 поліцейських для підтримки порядку
За даними поліції Берліна, для підтримки порядку на вулицях поліція задіяла до 2000 чоловік, в тому числі завдяки колегам, які прибули для цієї мети з інших федеральних земель. Крім того, для спостереження за акціями з повітря були задіяні вертольоти.
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