У Берліні тисячі людей протестували проти заходів по боротьбі з пандемією

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При цьому деякі групи присутніх пересувалися по місту в супроводі поліції. Окремі частини урядового кварталу були перекриті.

2000 поліцейських для підтримки порядку

За даними поліції Берліна, для підтримки порядку на вулицях поліція задіяла до 2000 чоловік, в тому числі завдяки колегам, які прибули для цієї мети з інших федеральних земель. Крім того, для спостереження за акціями з повітря були задіяні вертольоти.

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