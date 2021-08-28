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У Берліні тисячі людей протестували проти заходів по боротьбі з пандемією

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Кілька тисяч людей вийшли в суботу, 28 серпня, на вулиці Берліна, щоб висловити протест проти урядових заходів по боротьбі з пандемією COVID-19. Поліція раніше заборонила дев'ять заявлених аналогічних демонстрацій, в тому числі мітинг руху "Мислячі нестандартно" (Initiative Querdenken). Через це багато учасників заходу спочатку йшли вулицями без певної мети, пише агентство dpa, передає УНН

Деталі

При цьому деякі групи присутніх пересувалися по місту в супроводі поліції. Окремі частини урядового кварталу були перекриті.

2000 поліцейських для підтримки порядку

За даними поліції Берліна, для підтримки порядку на вулицях поліція задіяла до 2000 чоловік, в тому числі завдяки колегам, які прибули для цієї мети з інших федеральних земель. Крім того, для спостереження за акціями з повітря були задіяні вертольоти.

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