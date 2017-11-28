У Бельгії пошкоджений потяг врізався в бригаду робітників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час ремонту залізничних колій у бельгійській провінції Ено двоє людей загинули і сім отримали травми через пошкоджений потяг, який в русі за інерцією подолав 14 км, передає УНН з посиланням на HLN.be.
Інцидент стався пізно ввечері, коли бригада робітників виконувала ремонт колій після того, як у понеділок вранці на залізничному переїзді сталося зіткнення потяга з легковим автомобілем.
Пошкоджений потяг відбуксирували з місця аварії, але з невідомих причин під час руху він відчепився від висланого для його транспортування локомотива.
Диспетчери відключили електрику на лінії, але потяг рухався схилом за інерцією, після чого врізався в людей, які працювали на коліях. Робітники не могли помітити небезпеки, адже потяг котився обгорілою в аварії стороною вперед у вечірній темряві з вимкненим двигуном.
Потім потяг поїхав далі і зіштовхнувся з пасажирським потягом біля міста Ла-Лувьєр. П'ять пасажирів отримали легкі травми.
Двоє із семи постраждалих робітників знаходяться у важкому стані.
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