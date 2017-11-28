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В Бельгии поврежден поезд врезался в бригаду рабочих

В Бельгии поврежден поезд врезался в бригаду рабочих

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время ремонта железнодорожных путей в бельгийской провинции Эно два человека погибли и семь получили травмы из-за поврежденного поезда, который двигался склоном по инерции, преодолев расстояние в 14 км, передает УНН со ссылкой на HLN.be.

Инцидент произошел поздно вечером, когда бригада рабочих выполняла ремонт путей после того, как в понедельник утром на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с легковым автомобилем.

Поврежденный поезд отбуксировали с места аварии, но по неизвестным причинам во время движения он отцепился от высланного для его транспортировки локомотива.

Диспетчеры отключили электричество на линии, но поезд двигался по склону по инерции, после чего врезался в людей, которые работали на путях. Рабочие не могли заметить опасности, ведь поезд катился обгоревшей в аварии стороной вперед вечерней темнотой с выключенным двигателем.

Затем поезд поехал дальше и столкнулся с пассажирским поездом возле города Ла-Лувьер. Пять пассажиров получили легкие травмы.

Двое из семи пострадавших рабочих находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, грузовик сбил женщину в центре Житомира.

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