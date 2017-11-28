В Бельгии поврежден поезд врезался в бригаду рабочих

Инцидент произошел поздно вечером, когда бригада рабочих выполняла ремонт путей после того, как в понедельник утром на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с легковым автомобилем.

Поврежденный поезд отбуксировали с места аварии, но по неизвестным причинам во время движения он отцепился от высланного для его транспортировки локомотива.

Диспетчеры отключили электричество на линии, но поезд двигался по склону по инерции, после чего врезался в людей, которые работали на путях. Рабочие не могли заметить опасности, ведь поезд катился обгоревшей в аварии стороной вперед вечерней темнотой с выключенным двигателем.

Затем поезд поехал дальше и столкнулся с пассажирским поездом возле города Ла-Лувьер. Пять пассажиров получили легкие травмы.

Двое из семи пострадавших рабочих находятся в тяжелом состоянии.

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