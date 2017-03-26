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У Бахмуті врятували школярку при спробі самогубства

У Бахмуті врятували школярку при спробі самогубства

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Чергову спробу самогубства через участь у “групах смерті” в соціальних мережах попередили в Бахмуті. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Бахмутського відділу поліції Донецької області.

“Бахмутська школярка 2003 року народження вже перебувала під увагою поліцейських ювенальної превенції. Місяцем раніше, з’ясувавши, що дівчинка є активною учасницею „групи смерті“ і вже приступила до виконання перших завдань „квесту“, співробітники поліції спільно з її матір’ю та викладачами убезпечили дівчину від трагедії, переконавши полишити всі можливі контакти з небезпечною грою”, — йдеться у повідомленні.
У навчальному закладі, де навчається дитина, було проведено превентивні заходи.

Сьогодні дівчинка разом зі своєю подругою вирішила погуляти містом та пішла в район річки, де знаходяться недобудови.

Вона, не пояснюючи нічого своїй подрузі, сама залізла на дах двоповерхової будівлі та, ставши на краю, вирішила стрибнути і тим самим вкоротити собі віку.

На заклики своєї подруги вона не реагувала. Страшну картину побачила компанія випадкових перехожих. Молоді хлопці та дівчата вмовляли дівчинку відмовитись від намірів, що ведуть до непоправного. Двоє хлопців навіть залізли на дах, та зрозумівши, що самі ситуацію вирішити не можуть, зателефонували до поліції.

На місце негайно прибула група швидкого реагування. Побачивши поліцейську автівку, дівчина передумала стрибати та дала руку хлопцям. Один з поліцейських заліз на дах та забрав дівчину, яка стояла на краю стіни, та спустив на землю.

Дівчину доставили до відділу поліції та зараз із нею працюють поліцейські ювенальної превенції. Фахівці заспокоїли дитину та з’ясовують причини, які могли змусити школярку повернутися до виконання завдань адміністратора “групи смерті”.

За попередньою інформацією, родина дівчинки благополучна. Але наразі поліція перевіряє всі версії.

Нагадаємо, щоб викрити так званих кураторів “синіх китів”, які, спілкуючись із неповнолітніми, змушують їх вчиняти самогубства, миколаївець вступив до однієї з таких спільнот та імітував власну смерть.

Українські Національні Новини

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