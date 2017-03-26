В Бахмуте спасли школьницу при попытке самоубийства

"Бахмутская школьница 2003 года рождения уже находилась под пристальным вниманием полицейских ювенальной превенции. Месяцем ранее, выяснив, что девочка является активной участницей "группы смерти" и уже приступила к выполнению первых задач "квеста", сотрудники полиции, совместно с матерью и преподавателями, обезопасили девушку от трагедии, убедив оставить все возможные контакты с опасной игрой ", - говорится в сообщении.

В учебном заведении, где учится ребенок, были проведены превентивные меры.

Сегодня девочка вместе со своей подругой решила погулять по городу и пошла в район реки, где находятся недостроенные дома.

Она, не объясняя ничего своей подруге, сама залезла на крышу двухэтажного здания и, встав на краю, решила прыгнуть и тем самым покончить с собой.

На призывы своей подруги она не реагировала. Страшную картину увидела компания случайных прохожих. Молодые ребята уговаривали девочку отказаться от намерений, ведущих к непоправимому. Двое парней даже залезли на крышу, и поняв, что сами ситуацию решить не могут, позвонили в полицию.

На место немедленно прибыла группа быстрого реагирования. Увидев полицейскую машину, девушка передумала прыгать и дала руку ребятам. Один из полицейских забрался на крышу и забрал девушку, которая стояла на краю стены, и спустил на землю.

Девушку доставили в отдел полиции и сейчас с ней работают полицейские ювенальной превенции. Специалисты успокоили ребенка и выясняют причины, которые могли заставить школьницу вернуться к выполнению задач администратора "группы смерти".

По предварительной информации, семья девочки благополучная. Но пока полиция проверяет все версии.

Напомним, чтобы разоблачить так называемых кураторов "синих китов", которые, общаясь с несовершеннолетними, заставляют их совершать самоубийства, николаевец вступил в одну из таких сообществ и имитировал собственную смерть .