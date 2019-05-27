У анексованому Севастополі зривали російські прапори і кидали під колеса
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У анексованому Севастополі порушили і розслідують кримінальну справу за фактом наруги над прапорами Росії. Про це повідомляє прес-служба російської прокуратури міста, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
За даними “прокуратури”, встановлено, що 9 травня двоє чоловіків “зірвали Державні прапори Російської Федерації, встановлені на фасадах будинків № 5, 7, 27, 35 по вул. Гоголя в Севастополі. Пройшовши до зупинки громадського транспорту „площа Ушакова“, вони публічно пошкодили зірвані державні прапори Російської Федерації, а в подальшому викинули їх на проїжджу частину”.
Додається, що за даними російської прокуратури, місцева "поліція" порушила кримінальну справу, а в ході попереднього розслідування було визначено підозрювані.
“Встановлені особи, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Дії підозрюваних кваліфіковані за ст. 329 Кримінального кодексу Російської Федерації (наруга над Державним прапором Російської Федерації)”, — повідомляють в “прокуратурі” міста.
Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на рік.
У проекті Радіо Свободи Крим.Реалії додають, що “особи підозрюваних у відомстві не розголошують. Підтвердження даної інформації з інших джерел немає”.
Нагадаємо, російська влада використовує релігійну та етнічну ознаки українських військовополонених і політв’язнів, щоб створити для них за ґратами дуже жорстокі умови.