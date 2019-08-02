У 2019 році українцям стали частіше відмовляти у в'їзді до Польщі

Експерти повідомляють, що за перші 6 місяців 2019 року кількість відмов у в'їзді громадянам України в Польщу зросла на 12,1%.

Всього, за півроку відмовили у в'їзді 27 923.

Як повідомляв УНН, половину всіх посвідок на проживання в Польщі мають громадяни України. До середини 2019 року дійсних документів на дозвіл на проживання в Польщі має 199 тис. українців.