У 2019 році українцям стали частіше відмовляти у в'їзді до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У першому півріччі 2019 року кількість відмов громадянам України у в'їзді до Польщі зросла на 12%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані польської статистики, яку надала громадська організація "Європа без бар'єрів".
Експерти повідомляють, що за перші 6 місяців 2019 року кількість відмов у в'їзді громадянам України в Польщу зросла на 12,1%.
Всього, за півроку відмовили у в'їзді 27 923.
Як повідомляв УНН, половину всіх посвідок на проживання в Польщі мають громадяни України. До середини 2019 року дійсних документів на дозвіл на проживання в Польщі має 199 тис. українців.