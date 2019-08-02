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У 2019 році українцям стали частіше відмовляти у в'їзді до Польщі

У 2019 році українцям стали частіше відмовляти у в'їзді до Польщі

Київ • УНН

 • 12695 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У першому півріччі 2019 року кількість відмов громадянам України у в'їзді до Польщі зросла на 12%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані польської статистики, яку надала громадська організація "Європа без бар'єрів".

Експерти повідомляють, що за перші 6 місяців 2019 року кількість відмов у в'їзді громадянам України в Польщу зросла на 12,1%.

Всього, за півроку відмовили у в'їзді 27 923.

Як повідомляв УНН, половину всіх посвідок на проживання в Польщі мають громадяни України. До середини 2019 року дійсних документів на дозвіл на проживання в Польщі має 199 тис. українців.

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