Тушки мертвих домашніх свиней виявили у Харківській області

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"Напередодні, 1 вересня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що на території Національного природного парку "Слобожанський" знайшли 9 голів мертвих свиней. Як пізніше встановили медики, всі вони виявилися хворі небезпечним інфекційним захворюванням - африканською чумою", - пояснили в Харківській ОДА.

Відомо, що на даний момент туші свиней ліквідовані спеціалізованими працівниками. Так само додатково проводяться обходи, щоб виявити джерело захворювання і власників мертвих заражених свиней.

"Встановлено тимчасові карантинні обмеження щодо африканської чуми свиней в епізоотичному вогнищі терміном на 72 години. Визначено межі тимчасової зони захисту радіусом 3 км від епізоотичного вогнища, в яке входить територія НПП "Слобожанський", частина населених пунктів с. Оленівське, с. Мурафа, с. Лісне Краснокутської селищної ради. Також визначено межі тимчасової зони спостереження - радіусом 10 км - від зовнішніх кордонів зони захисту", - йдеться в повідомленні.

До речі

На АЧС хворіють тільки дикі і домашні свині (всіх видів, порід і статево-вікових груп). АЧС характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, обов'язковістю дотримання ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней, витратами на проведення моніторингових і діагностичних досліджень, організації профілактичних і ліквідаційних заходів.

При цьому МОЗ радить не зловживати червоним м'ясом і їсти не більше 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.