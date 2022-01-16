Туристи з ОАЕ торік тратили в Україні більше за всіх: вдвічі більше, ніж американці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Державному агентстві з розвитку туризму заявили, що у 2021 році туристами в Україні, які витратили найбільше коштів на одну людину, були гості з Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Канади та США, пише УНН.
Цитата:
"Серед мандрівників найбільші витрати мали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів, які витрачали 2 220 дол. на людину. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачають дещо менше (1 500 дол.), але це більше ніж наші традиційні ринки. Канадці витрачали 1 250 дол. Гості зі США – 1 125 дол.", - повідомила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів у Facebook.
Деталі
За її даними, у середньому туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи 929 доларів США.
А загалом упродовж перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%. "Річний показник скорегує цифри, але лише в +", - додала вона.
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