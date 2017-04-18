Туреччина на три місяці продовжила режим надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Парламент Туреччини затвердив рішення уряду країни про продовження ще на три місяці режиму надзвичайного стану, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
Повідомляється, що режим надзвичайного стану почне продовжиться о 01.00 19 квітня і буде діяти до 19 липня 2017 року.
Зазначається, що продовження режиму НС пов'язано зі спробою державного перевороту в липні 2016 року.
Крім того зауважимо, що Туреччина вже втретє продовжує режим НС.
Нагадаємо, в Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року сталася спроба державного перевороту. Влада країни звинувачує в організації путчу Фетуллаха Ґюлена.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі тисячі мітингувальників вийшли на вулиці, протестуючи проти результатів референдуму в Туреччині.