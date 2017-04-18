Турция на три месяца продлила режим чрезвычайного положения

Сообщается, что режим чрезвычайного положения будет продлен в 01.00 19 апреля и будет действовать до 19 июля 2017 года.

Отмечается, что продолжение режима ЧП связано с попыткой государственного переворота в июле 2016 года.

Кроме того заметим, что Турция уже третий раз продолжает режим ЧС.

Напомним, в Турции в ночь на 16 июля 2016 произошла попытка государственного переворота. Власти страны обвиняют в организации путча Фетуллаха Гюлена.

Как сообщал УНН, в Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы , протестуя против результатов референдума в Турции.