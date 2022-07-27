Тур гурту Little Big росією скасовано: артисти не підтримують агресивні дії кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Відомий російський гурт Little Big повідомив, що російський тур цього року не відбудеться. Про зміни у планах соліст Ілля Прускін та його команда повідомили у соцмережі, пообіцявши, що гроші за квитки, обов'язково повернуть, передає УНН.
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«На жаль, через поточні обставини, проведення нашого російського туру WE ARE LITTLE BIG заявленого минулого року, неможливе. Дуже чекаємо на наступну зустріч. І пам'ятайте, що ми завжди любили, любимо і любитимемо свою Батьківщину і вас!» - повідомила група в Instagram.
Деталі
Як зазначається, тур Little Big у росії мав відбутися з 27 серпня до 10 грудня. У червні гурт представив антивоєнний кліп на пісню «Generation Cancellation», засудив напад росії на Україну. На офіційному сайті гурту вказано, що вони живуть в Лос-Анджелесі, США.
Доповнення
На російського музиканта, соліста гурту «ДДТ» Юрія Шевчука склали протокол правоохоронці в рф після його слів про те, що «батьківщина – не дупа президента».