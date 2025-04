Тур гурту Little Big росією скасовано: артисти не підтримують агресивні дії кремля

Цитата



«На жаль, через поточні обставини, проведення нашого російського туру WE ARE LITTLE BIG заявленого минулого року, неможливе. Дуже чекаємо на наступну зустріч. І пам'ятайте, що ми завжди любили, любимо і любитимемо свою Батьківщину і вас!» - повідомила група в Instagram.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband)

Деталі



Як зазначається, тур Little Big у росії мав відбутися з 27 серпня до 10 грудня. У червні гурт представив антивоєнний кліп на пісню «Generation Cancellation», засудив напад росії на Україну. На офіційному сайті гурту вказано, що вони живуть в Лос-Анджелесі, США.

Доповнення

На російського музиканта, соліста гурту «ДДТ» Юрія Шевчука склали протокол правоохоронці в рф після його слів про те, що «батьківщина – не дупа президента».