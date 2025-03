Тур группы Little Big по россии отменен: артисты не поддерживают агрессивные действия кремля

Цитата



«К сожалению, из-за текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, невозможно. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас!» – сообщила группа в Instagram.



Публикация от LITTLE BIG(@littlebigband)

Детали



Как отмечается, тур Little Big в россии должен был состояться с 27 августа по 10 декабря. В июне группа представила антивоенный клип на песню «Generation Cancellation», осудила нападение россии на Украину. На официальном сайте группы отмечено, что они живут в Лос-Анджелесе, США.

Дополнение

На российского музыканта, солиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол правоохранители в рф после его слов о том, что «родина – не задница президента».