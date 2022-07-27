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Тур группы Little Big по россии отменен: артисты не поддерживают агрессивные действия кремля

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Известная российская группа Little Big сообщила, что российский тур в этом году не состоится. Об изменениях в планах солист Илья Прускин и его команда сообщили в соцсети, пообещав, что деньги за билеты обязательно вернут, передает УНН.

Цитата

«К сожалению, из-за текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, невозможно. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас!» – сообщила группа в Instagram.

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Публикация от LITTLE BIG(@littlebigband)

Детали

Как отмечается, тур Little Big в россии должен был состояться с 27 августа по 10 декабря. В июне группа представила антивоенный клип на песню «Generation Cancellation», осудила нападение россии на Украину. На официальном сайте группы отмечено, что они живут в Лос-Анджелесе, США.

Дополнение 

На российского музыканта, солиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол правоохранители в рф после его слов о том, что «родина – не задница президента».

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