ЦВК зареєструвала вже 43 міжнародних спостерігачів під час виборів до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 43 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України. Відповідне рішення ухвалила ЦВК, передає УНН з посиланням на прес-службу Комісії.
Як зазначила прес-служба, розглянувши відповідне звернення, Комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала 19 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Таким чином, станом на 13 червня Комісією зареєстровано 43 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.
Нагадаємо, "КАНАДЕМ" офіційно оголосила про початок канадської Місії спостереження за позачерговими виборами до Верховної Ради України, запланованими на 21 липня 2019 року. Спостерігачі слідкуватимуть за усіма аспектами виборчого процесу та оцінюватимуть дотримання міжнародних стандартів демократичних виборів та національного законодавства.