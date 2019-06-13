ЦВК зареєструвала ще 53 кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала 53 кандидати у народні депутати на позачергових виборах 21 липня. Відповідне рішення ухвалила ЦВК, передає УНН з посиланням на прес-службу Комісії.
Як повідомили у прес-службі, сьогодні Комісія зареєструвала 53 кандидати у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 42, висунутих політичними партіями – 11. Всього станом на 13 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 188 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 170, висунутих політичними партіями – 18.
Також Комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати України Матюшкіна О.Ю., висунутого в порядку самовисування в ОВО № 74, у зв’язку з відсутністю документів, зазначених у частині другій статті 55 виборчого закону.
Нагадаємо, вчора, 12 червня, Центральна виборча комісія зареєструвала 135 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.