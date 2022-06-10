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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49983 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 98953 перегляди

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ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Київ • УНН

 • 152796 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували протягом 10 червня, передає УНН.

Деталі

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· На прокремлівських сторінках у соціальній мережі “Facebook” активно розповсюджується інформація про те, що заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач звинуватив росію у знищенні західної зброї, яка надається Україні. Це — фейк!

· ЗМІ рф продовжують тиражування наративу про обмін українського зерна на західне озброєння. Наразі у хворобливій уяві пропагандистів “предметом торгу” стали західні протикорабельні ракети. Водночас пропагандисти заявляють, що “рф та Туреччина мають спільну лінію, спрямовану на вирішення питання без західних партнерів”. Це — дезінформація!

· Президент рф в.путін заявив: “Петро I повертав і зміцнював території ... він воював зі Швецією і, здавалось би, щось відторгав — нічого він не відторгав. Він повертав і зміцнював — ось що він робив. Зважаючи на все, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати”. Це — маніпуляція!

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