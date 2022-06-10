ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували протягом 10 червня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· На прокремлівських сторінках у соціальній мережі “Facebook” активно розповсюджується інформація про те, що заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач звинуватив росію у знищенні західної зброї, яка надається Україні. Це — фейк!
· ЗМІ рф продовжують тиражування наративу про обмін українського зерна на західне озброєння. Наразі у хворобливій уяві пропагандистів “предметом торгу” стали західні протикорабельні ракети. Водночас пропагандисти заявляють, що “рф та Туреччина мають спільну лінію, спрямовану на вирішення питання без західних партнерів”. Це — дезінформація!
· Президент рф в.путін заявив: “Петро I повертав і зміцнював території ... він воював зі Швецією і, здавалось би, щось відторгав — нічого він не відторгав. Він повертав і зміцнював — ось що він робив. Зважаючи на все, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати”. Це — маніпуляція!
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