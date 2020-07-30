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Ціни золота б’ють історичні рекорди: економіст порадив українцям, чи вкладати у дорогоцінні метали

Ціни золота б’ють історичні рекорди: економіст порадив українцям, чи вкладати у дорогоцінні метали

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Ціна золота цього тижня зросла до рекордного рівня, західні експерти пояснюють це надією інвесторів на “безпечну гавань”, якою вони вважають дорогоцінні метали. Про те, чи довго триватиме тенденція до зростання цін на метали, і чи варто українцям вкладатись в золото, розповів в коментарі УНН економіст Андрій Блінов.

“Цікавість до банківських металів зараз абсолютно зрозуміла, її ключова причина — це стрімке розширення грошових мас і фактичної емісії грошей провідними центробанками світу, передусім Федеральною резервною системою (Federal Reserve System (FRS) — ред.), також Європейським центробанком і іншими провідними центральними банками. В принципі ви бачите, що зростання котирувань по, зокрема, сріблу, золоту — сягає майже історичних рекордів. Відповідно, коли люди, інвестори бачать таку тенденцію, зрозумілий інтерес до коштовних металів”, - зазначив Блінов.

З його слів, передбачити динаміку на золото, інші дорогоцінні метали, відносно нескладно.

“Зараз точно є висхідна тенденція, тобто тенденція поки що їхнього подорожчання і це, власне, триватиме до тих пір, поки ми будемо чути від Федеральної резервної системи, Європейського центробанку, про те що вони продовжують так звану „вертолітну політику“ чи політику грошового розширення, тобто пропонувати своїм економікам додаткові кошти фактично за рахунок емісії. Наприклад сьогодні золото перевищило 1950 доларів, це дуже високий показник. Якщо, наприклад, згадувати, що був нещодавно період, коли золото коштувало 1200 доларів і навіть менше. Тому, в принципі, такі інтереси вкладень є цікавими”, — вважає експерт.

Водночас він застеріг щодо кількох “важливих моментів”.

“По-перше, власне, сам депозит в дорогоцінних металах, якщо це, наприклад, електронне золото, чи нетоварне золото, чи інший дорогоцінний метал, то це фактично не приносить якогось великого доходу. Фактично, дохід приносить тільки номінальна зміна вартості дорогоцінного металу”, — пояснив Блінов.

Крім того, він зауважив, що ціни на дорогоцінні метали почали рости не вчора, а ще на початку поточного року.

“Залишково, потенціал для зростання дорогоцінних металів ще точно залишається. Тому, в принципі, для тих, хто цікавиться цим, це цікавий інструмент для вкладень. Єдине що, хто вважає, що в перспективі рік буде зростання доходності в вартості десь на 60% чи, наприклад, в перспективі 4 роки майже подвоєння капіталу — я думаю, що це дуже сумнівна інвестиційна стратегія. В принципі, зараз тенденція до того, що будуть дорожчати всі ресурси, включаючи енергоносії, дорогоцінні метали. Однак їхня дохідність, в принципі, буде вже не такими високими темпами зростати, як було до цього”, — додав економіст.

За його прогнозом, про можливе припинення політики розширеної грошової маси і, відповідно, зміни тенденції на ринку можна буде говорити в 2021 році.

Як повідомляв УНН, у понеділок ціна на золото зросла до рекордного рівня — 1926 доларів за унцію.

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