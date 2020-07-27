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19 березня, 18:42 • 61237 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 110592 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 105156 перегляди

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19 березня, 10:24 • 120442 перегляди

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Ціни на золото оновили історичні максимуми

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У понеділок ціна на золото зросла до рекордного рівня - 1926 доларів за унцію, оскільки інвестори перемістили гроші в актив, що розглядається як безпечна гавань на тлі хвилювань з приводу напруженості між США й КНР і загрози дл економічного відновлення після пандемії коронавірусу, передає УНН із посиланням на AP.

Так, до початку дня ціна золота зросла більш ніж на 30 доларів, до 1926,20 доларів в Азії. Воно додало в ціні на 1,5% після того, як в п'ятницю побило рекорд 2011 року.

Ціни на золото і срібло підскочили, в той час як числа випадків інфікування і втрати робочих місць у Сполучених Штатах і деяких інших країнах викликає стурбованість щодо їх відновлення після вірусу і гіршого з 1930-х років глобального спаду, який може сповільнитися.

Як повідомлялося в УНН, Національний банк України на 27 липня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів.

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