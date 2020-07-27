Ціни на золото оновили історичні максимуми

Так, до початку дня ціна золота зросла більш ніж на 30 доларів, до 1926,20 доларів в Азії. Воно додало в ціні на 1,5% після того, як в п'ятницю побило рекорд 2011 року.

Ціни на золото і срібло підскочили, в той час як числа випадків інфікування і втрати робочих місць у Сполучених Штатах і деяких інших країнах викликає стурбованість щодо їх відновлення після вірусу і гіршого з 1930-х років глобального спаду, який може сповільнитися.

Як повідомлялося в УНН, Національний банк України на 27 липня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів.