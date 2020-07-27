Цены на золото обновили исторические максимумы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100364 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113814 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144937 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114557 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137932 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103451 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102753 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105022 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102259 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Цены на золото обновили исторические максимумы

Цены на золото обновили исторические максимумы

Киев  •  УНН

 • 13408 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В понедельник цена на золото выросла до рекордного уровня - 1926 долларов за унцию, поскольку инвесторы переместили деньги в актив, который рассматривается как безопасная гавань на фоне волнений по поводу напряженности между США и КНР и угрозы дл экономического восстановления после пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой AP.

Так, к началу дня цена золота выросла более чем на 30 долларов, до 1926,20 долларов в Азии. Оно добавило в цене на 1,5% после того, как в пятницу побило рекорд 2011 года.

Цены на золото и серебро подскочили, в то время как число случаев инфицирования и потери рабочих мест в Соединенных Штатах и других странах вызывает обеспокоенность по их восстановлению после вируса и худшего с 1930-х годов глобального спада, который может замедлиться.

Как сообщалось в УНН, Национальный банк Украины на 27 июля 2020 года установил официальный курс банковских металлов.

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