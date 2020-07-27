Цены на золото обновили исторические максимумы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В понедельник цена на золото выросла до рекордного уровня - 1926 долларов за унцию, поскольку инвесторы переместили деньги в актив, который рассматривается как безопасная гавань на фоне волнений по поводу напряженности между США и КНР и угрозы дл экономического восстановления после пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой AP.
Так, к началу дня цена золота выросла более чем на 30 долларов, до 1926,20 долларов в Азии. Оно добавило в цене на 1,5% после того, как в пятницу побило рекорд 2011 года.
Цены на золото и серебро подскочили, в то время как число случаев инфицирования и потери рабочих мест в Соединенных Штатах и других странах вызывает обеспокоенность по их восстановлению после вируса и худшего с 1930-х годов глобального спада, который может замедлиться.
Как сообщалось в УНН, Национальный банк Украины на 27 июля 2020 года установил официальный курс банковских металлов.