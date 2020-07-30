Цены золота бьют исторические рекорды: экономист посоветовал украинцам, нужно ли вкладывать в драгметаллы

"Интерес к банковским металлам сейчас абсолютно понятен, его ключевая причина - это стремительное расширение денежных масс и фактической эмиссии денег ведущими центробанками мира, прежде всего Федеральной резервной системой (Federal Reserve System (FRS) - ред.), также Европейским центробанком и другими ведущими центральными банками. В принципе вы видите, что рост котировок по, в частности, серебру, золоту - достигает почти исторических рекордов. Соответственно, когда люди, инвесторы видят такую тенденцию, понятен интерес к драгоценным металлам", - отметил Блинов.

По его словам, предсказать динамику на золото, другие драгоценные металлы, относительно несложно.

"Сейчас точно есть восходящая тенденция, то есть тенденция пока их удорожания и это, собственно, будет продолжаться до тех пор, пока мы будем слышать от Федеральной резервной системы, Европейского центробанка, о том, что они продолжают так называемую "вертолетную политику" или политику денежного расширения, то есть предлагать своим экономикам дополнительные средства фактически за счет эмиссии. Например сегодня золото превысило 1950 долларов, это очень высокий показатель. Если, например, вспоминать, что был недавно период, когда золото стоило 1200 долларов и даже меньше. Поэтому, в принципе, такие интересы вложений интересны", - считает эксперт.

В то же время он предостерег от нескольких "важных моментов".

"Во-первых, собственно, сам депозит в драгоценных металлах, если это, например, электронное золото, или нетоварное золото, или другой драгоценный металл, то это фактически не приносит какого-то большого дохода. Фактически, доход приносит только номинальное изменение стоимости драгоценного металла", - пояснил Блинов.

Кроме того, он отметил, что цены на драгоценные металлы начали расти не вчера, а еще в начале текущего года.

"В остатке, потенциал для роста драгоценных металлов еще точно остается. Поэтому, в принципе, для тех, кто интересуется этим, это интересный инструмент для вложений. Единственное что, кто считает, что в перспективе год будет рост доходности в стоимости где-то на 60% или, например, в перспективе 4 года почти удвоение капитала - я думаю, что это очень сомнительная инвестиционная стратегия. В принципе, сейчас тенденция к тому, что будут дорожать все ресурсы, включая энергоносители, драгоценные металлы. Однако их доходность, в принципе, будет уже не такими высокими темпами расти, как было до этого", - добавил экономист.

По его прогнозу, о возможном прекращении политики расширенной денежной массы и, соответственно, изменения тенденции на рынке можно будет говорить в 2021 году.

Как сообщал УНН, в понедельник цена на золото выросла до рекордного уровня - 1926 долларов за унцию.