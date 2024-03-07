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Ціна борщового набору в онлайн-гіпермаркетах України

Київ • УНН

 • 22344 перегляди

Згідно з дослідженням, вартість замовлення інгредієнтів для 5 порцій борщу онлайн з доставкою становила від 210,12 грн в "Ашані" до 228,86 грн у "Сільпо", причому ціни варіювалися в різних супермаркетах на окремі продукти.

Ціна борщового набору в онлайн-гіпермаркетах України

Команда українського сервісу Promocodius опублікувала результати власного дослідження цін на продукти для приготування борщу у популярних гіпермаркетах. Порівнювали ціни на онлайн-замовлення у Сільпо, Варус, Новус, Ашан та ЕКО Маркет. Мета такого експерименту — з’ясувати, скільки обійдеться борщ, якщо усі інгредієнти замовити онлайн з доставкою, передає УНН.

У кожному маркеті для тесту замовили повний набір продуктів — м’ясо, овочі, приправи, пампушки й сметану. Кошик заповнювали товарами, ціна (але не вартість!) яких на момент замовлення була найнижчою. 

За можливості замовляли максимально найближчий до потрібного об’єм продуктів (в кілограмах, грамах чи літрах). Так, приміром, якщо 2 кг немитої картоплі коштують 37 грн, а 0,5 кг очищеної й помитої — 26 грн, обирали останній варіант. Дешевший в моменті, але дорожчий по собівартості.

Найбільша сума замовлення вийшла у Новусі, найменша - у Варусі. Найнижча вартість 5 порцій борщу в день тесту булиа в Ашані, а найдорожчим виявився борщ з продуктів, замовлених у Сільпо. 

Якщо виходити з загальної суми кошика маємо наступний рейтинг від найдорожчого до найдешевшого замовлення:  

  • Новус — 510,47 грн;
  • Сільпо — 504,90 грн;
  • ЕКО Маркет — 468,07 грн (тут без знижки було б 483,25 грн);
  • Ашан — 464,35 грн;
  • Варус —  426,00 грн (якщо не враховувати знижки, то сума склала б 464,40 грн).

Якщо вираховувати вартість продуктів, необхідних для приготування і подачі рівно 5 порцій борщу, рейтинг буде наступним:

  • Сільпо — 228,86 грн;
  • Новус — 224,72 грн;
  • Варус — 223,56 грн (без знижок — 231,9 грн);
  • ЕКО Маркет — 212,63 грн (без знижок — 215,86 грн);
  • Ашан — 210,12 грн.

Щоправда, у Сільпо на момент контрольної закупівлі були лише оброблені овочі, які, на порядок дорожче від звичайних. Саме вони і збільшили вартість борщу у порівнянні з іншими піддослідними. Також у Варус та ЕКО Маркет на момент закупки діяли акційні ціни. До речі, якщо не враховувати знижки, то Варус обігнав би за дороговизною Сільпо навіть попри геп з овочами. 

Так дорого чи ні купувати продукти у гіпермаркетах? Для порівняння — середньостатистичний індекс борщу на початок лютого 2024 року становив 218,58 грн. Більше ніж у вартість борщового набору в Ашан та ЕКО Маркет, але менше — ніж у Сільпо, Новус та Варус. Враховуючи завідома не оптимальний підхід до вибору інгредієнтів — замовлення у маркетах цілком вписується у середину статистики.

У якому з маркетів продукти дешевше? Несподіваний висновок: в жодному! У кожному маркеті знайшлись продукти з суттєвим відхиленням по ціні у більшу чи меншу сторону. Якщо потрібні часник і пампушки — дешевше в Сільпо. У Новус варто йти по картоплю і сіль. В Ашан — по сметану з олією. У Варус — по томатну пасту та моркву, а в ЕКО Маркет — по м’ясо, буряк, цибулю і перець духмяний.

У кожному маркеті є вигідні ціни на окремі товари. Тому найекономніший варіант  —   порівнювати ціни, робити замовлення під час акцій, брати участь у програмах лояльності та використовувати знижкові купони.

Підготовано за матеріалами promocodius.com

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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