Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

Команда украинского сервиса Promocodius опубликовала результаты собственного исследования цен на продукты для приготовления борща в популярных гипермаркетах. Сравнивали цены на онлайн-заказ в Сильпо, Варус, Новус, Ашан и ЭКО Маркет. Цель такого эксперимента - выяснить, сколько обойдется борщ, если все ингредиенты заказать онлайн с доставкой, передает УНН.

В каждом маркете для теста заказали полный набор продуктов - мясо, овощи, приправы, пампушки и сметану. Корзину заполняли товарами, цена (но не стоимость!) которых на момент заказа была самой низкой.

По возможности заказывали максимально близкий к нужному объем продуктов (в килограммах, граммах или литрах). Так, например, если 2 кг немытого картофеля стоят 37 грн, а 0,5 кг очищенного и помытого - 26 грн, выбирали последний вариант. Дешевле в моменте, но дороже по себестоимости.

Самая большая сумма заказа получилась в Новусе, наименьшая - в Варусе. Самая низкая стоимость 5 порций борща в день теста была в Ашане, а самым дорогим оказался борщ из продуктов, заказанных в Сильпо.

Если исходить из общей суммы корзины имеем следующий рейтинг от самого дорогого до самого дешевого заказа:

Новус - 510,47 грн;

Сильпо - 504,90 грн;

ЭКО Маркет - 468,07 грн (здесь без скидки было бы 483,25 грн);

Ашан - 464,35 грн;

Варус - 426,00 грн (если не учитывать скидки, то сумма составила бы 464,40 грн).

Если высчитывать стоимость продуктов, необходимых для приготовления и подачи ровно 5 порций борща, рейтинг будет следующим:

Сильпо - 228,86 грн;

Новус - 224,72 грн;

Варус - 223,56 грн (без скидок - 231,9 грн);

ЭКО Маркет - 212,63 грн (без скидок - 215,86 грн);

Ашан - 210,12 грн.

Правда, в Сильпо на момент контрольной закупки были только обработанные овощи, которые, на порядок дороже обычных. Именно они и увеличили стоимость борща по сравнению с другими подопытными. Также в Варус и ЭКО Маркет на момент закупки действовали акционные цены. Кстати, если не учитывать скидки, то Варус обогнал бы по дороговизне Сильпо даже несмотря на гэп с овощами.

Так дорого или нет покупать продукты в гипермаркетах? Для сравнения - среднестатистический индекс борща на начало февраля 2024 года составлял 218,58 грн. Больше чем в стоимость борщевого набора в Ашан и ЭКО Маркет, но меньше - чем в Сильпо, Новус и Варус. Учитывая заведомо не оптимальный подход к выбору ингредиентов - заказ в маркетах вполне вписывается в середину статистики.

В каком из маркетов продукты дешевле? Неожиданный вывод: ни в одном! В каждом маркете нашлись продукты с существенным отклонением по цене в большую или меньшую сторону. Если нужны чеснок и пампушки - дешевле в Сильпо. В Новус стоит идти за картошкой и солью. В Ашан - за сметаной с маслом. В Варус - за томатной пастой и морковью, а в ЭКО Маркет - за мясом, свеклой, луком и перцем душистым.

В каждом маркете есть выгодные цены на отдельные товары. Поэтому самый экономный вариант - сравнивать цены, делать заказы во время акций, участвовать в программах лояльности и использовать скидочные купоны.

Подготовлено по материалам promocodius.com