Ціна Bitcoin перевищила 15 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у понад 15 тис. доларів на торгах, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
Згідно з даними регулятора курс криптовалюти Bitcoin піднявся до свого максимального показника у 15,058.30 доларів.
Наразі курс біткоіна становить 14,338.65 долари.
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Нагадаємо, ще зранку курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) досягнув позначки в 14 399,99 доларів. Вартість криптовалюти за місяць зросла більше ніж на 40%.
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