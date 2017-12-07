Цена Bitcoin превысила 15 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Курс криптовалюты Bitcoin установил новый рекордный показатель более чем 15 тыс. долларов на торгах, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Согласно данным регулятора курс криптовалюты Bitcoin поднялся до своего максимального показателя в 15,058.30 долларов.
Сейчас курс биткоина составляет 14,338.65 долларов.
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Напомним, еще утром курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) достиг отметки в 14 399,99 долларов. Стоимость криптовалюты за месяц выросла более чем на 40%.
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