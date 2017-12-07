Цена Bitcoin превысила 15 тыс. долл.

Согласно данным регулятора курс криптовалюты Bitcoin поднялся до своего максимального показателя в 15,058.30 долларов.

Сейчас курс биткоина составляет 14,338.65 долларов.

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Напомним, еще утром курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) достиг отметки в 14 399,99 долларов. Стоимость криптовалюты за месяц выросла более чем на 40%.

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