Цими вихідними в Києві відбудуться національні “Ігри нескорених”

У суботу 22 квітня в Києві стартують національні “Ігри нескорених”, у яких візьмуть участь 114 кандидатів всеукраїнського відбору. Змагання відбудуться у шести спортивних дисциплінах — легка атлетика, веслування на тренажерах, велоспорт на шосе, пауерліфтинг, плавання та стрільба з лука.

Змагання охоплять одразу три локації: Труханів острів, басейн “ЦСК ЗСУ” та спортивний комплекс “Атлет”.

У неділю 23 квітня відбудеться заключна частина національного відбору Invictus Games — концерт за участю українських зірок. Під час концерту буде оголошено повний склад національної збірної України, до якої увійдуть спортсмени, що показали найкращі результати та були відібрані професійним журі.

Урочистий концерт та церемонія оголошення української збірної розпочнеться о 16:00 на відкритій сцені на вул.Хрещатик (біля КМДА).

Довідка УНН: Invictus Games — це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов’язків. Участь у змаганнях беруть країни-члени НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу. Уперше Invictus Games відбулися 2014 року у Лондоні (Велика Британія). Патроном Ігор є Принц Гаррі Вельський.