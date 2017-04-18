В эти выходные в Киеве состоятся национальные "Игры непокоренных"

В субботу 22 апреля в Киеве стартуют национальные “Игры непокоренных”, в которых примут участие 114 кандидатов всеукраинского отбора. Соревнования пройдут в шести спортивных дисциплинах — легкая атлетика, гребля на тренажерах, велоспорт на шоссе, пауэрлифтинг, плавание и стрельба из лука.

Соревнования охватят сразу три локации: Труханов остров, бассейн “ЦСК ВСУ” и спортивный комплекс “Атлет”.

В воскресенье 23 апреля состоится заключительная часть национального отбора Invictus Games — концерт с участием украинских звезд. Во время концерта будет объявлен полный состав национальной сборной Украины, в которую войдут спортсмены, показавшие лучшие результаты и отобранные профессиональным жюри.

Торжественный концерт и церемония объявления украинской сборной начнется в 16:00 на открытой сцене на ул.Крещатик (возле КГГА).

Справка УНН: Invictus Games — это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Участие в соревнованиях принимают страны-члены НАТО, а также стратегические партнеры Альянса. Впервые Invictus Games состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания). Патроном Игр является Принц Гарри Уэльский.