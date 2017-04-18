В эти выходные в Киеве состоятся национальные "Игры непокоренных"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34699 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100584 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152522 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114888 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115594 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112002 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103928 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106952 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103467 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152622 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В эти выходные в Киеве состоятся национальные "Игры непокоренных"

В эти выходные в Киеве состоятся национальные "Игры непокоренных"

Киев  •  УНН

 • 11604 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В эти выходные в столице состоится заключительный этап отбора в национальную сборную, которая впервые будет представлять Украину на "Играх непокоренных" (Invictus Games) в Торонто, передает УНН со ссылкой на организаторов соревнований.

В субботу 22 апреля в Киеве стартуют национальные “Игры непокоренных”, в которых примут участие 114 кандидатов всеукраинского отбора. Соревнования пройдут в шести спортивных дисциплинах — легкая атлетика, гребля на тренажерах, велоспорт на шоссе, пауэрлифтинг, плавание и стрельба из лука.

Соревнования охватят сразу три локации: Труханов остров, бассейн “ЦСК ВСУ” и спортивный комплекс “Атлет”.

В воскресенье 23 апреля состоится заключительная часть национального отбора Invictus Games — концерт с участием украинских звезд. Во время концерта будет объявлен полный состав национальной сборной Украины, в которую войдут спортсмены, показавшие лучшие результаты и отобранные профессиональным жюри.

Торжественный концерт и церемония объявления украинской сборной начнется в 16:00 на открытой сцене на ул.Крещатик (возле КГГА).

Справка УНН: Invictus Games — это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Участие в соревнованиях принимают страны-члены НАТО, а также стратегические партнеры Альянса. Впервые Invictus Games состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания). Патроном Игр является Принц Гарри Уэльский.

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