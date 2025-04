Циклон "Яас" обрушився і затопив житлові райони в Індії: мільйон евакуйованих і перша жертва

Деталі

Циклон "Яас", пориви вітру якого сягали 140 км/год, обрушився на Індію всього через кілька днів після того, як черговий шторм бушував на західному узбережжі, спровокувавши масову евакуацію і тиснучи на владу, яка і так бореться з другою смертоносною хвилею коронавірусу.

Влада заявила, що понад мільйон жителів були евакуйовані з районів, через які пролягав шлях шторму, а найбільш завантажений регіональний аеропорт в місті Калькутта був закритий до вечора середи.

Влада заявила, що в районі Баласор в східному штаті Одіша, де ураган розгулявся рано вранці в середу, було затоплено 46 сіл на узбережжі.

"Більшість сіл були порожніми. Загальна чисельність населення десь близько 10 000 осіб", - сказав Сударшан Чакраварті, високопоставлений урядовець з цього району.

У сусідньому штаті Західна Бенгалія підвищення рівня води спровокувало наводнення і вихід з берегів річок в більш ніж 100 місцях, були пошкоджені 20 000 традиційних будинків з глини, повідомила місцевий головний міністр Мамата Банерджі.

"Велика кількість сіл перебувають під водою", - сказала вона.

За словами Банерджі, щонайменше одна людина померла в штаті після обвалу будинку.

Очікується, що до вечора вітер уповільниться, і циклон, ймовірно, покине Одішу й рушить до Джаркханда до опівночі.

Доповнення

Циклони в Бенгальській затоці традиційні в цю пору року і часто зачіпають і узбережжя, несучи смерть і руйнування прибережним районам Індії і сусідній Бангладеш.

Смертоносна хвиля коронавірусу ускладнила підготовку до шторму. Офіційні особи Одіші заявили, що припинили тестування, вакцинацію та медичне обстеження в трьох районах, які були на шляху урагану.

Метеорологи в Бангладеш заявили, що шторм, ймовірно, затопить райони у низинах у 14 прибережних регіонах. Вони порадили рибальським човнам і траулерам залишатися в укриттях.

Boats and shops damaged after landfall of #CycloneYaas in Odisha. Check posts barricades blown away with the wind at Udaipur near the West Bengal-Odisha border. pic.twitter.com/KWotaKBukR

— TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) May 26, 2021

#Watch: Heavy rain damages Jamujhadi Road in #Odisha's Bhadrak district. Road restoration work is underway. #CycloneYaas pic.twitter.com/WPytzwnJIO

— TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) May 26, 2021

To ensure early restoration in #CycloneYaas affected districts, @OdishaFS_HGs_CD personnel are carrying out restoration work in war footing in different parts of the state. #OdishaFightsYaas pic.twitter.com/8cof2ffPLe

— CMO Odisha (@CMO_Odisha) May 26, 2021