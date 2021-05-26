Циклон "Яас" обрушився і затопив житлові райони в Індії: мільйон евакуйованих і перша жертва

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 7496 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 41172 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 127908 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 165770 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 149000 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 153215 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105455 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87370 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 199413 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89330 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81972 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 23247 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 36224 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 45127 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 61772 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 166097 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 199407 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 292021 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 457695 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 442522 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12185 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37020 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42207 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42473 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43241 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Циклон "Яас" обрушився і затопив житлові райони в Індії: мільйон евакуйованих і перша жертва

Київ • УНН

 • 19068 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Штормові нагони затопили десятки сіл на сході Індії в середу після того, як потужний циклон "Яас" рушив углиб країни з Бенгальської затоки, пошкодивши тисячі будинків у двох прибережних штатах і забравши життя щонайменше однієї людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters та The Times of India.

Циклон "Яас" обрушився і затопив житлові райони в Індії: мільйон евакуйованих і перша жертва

Деталі

Циклон "Яас", пориви вітру якого сягали 140 км/год, обрушився на Індію всього через кілька днів після того, як черговий шторм бушував на західному узбережжі, спровокувавши масову евакуацію і тиснучи на владу, яка і так бореться з другою смертоносною хвилею коронавірусу.

Влада заявила, що понад мільйон жителів були евакуйовані з районів, через які пролягав шлях шторму, а найбільш завантажений регіональний аеропорт в місті Калькутта був закритий до вечора середи.

Влада заявила, що в районі Баласор в східному штаті Одіша, де ураган розгулявся рано вранці в середу, було затоплено 46 сіл на узбережжі.

"Більшість сіл були порожніми. Загальна чисельність населення десь близько 10 000 осіб", - сказав Сударшан Чакраварті, високопоставлений урядовець з цього району.

У сусідньому штаті Західна Бенгалія підвищення рівня води спровокувало наводнення і вихід з берегів річок в більш ніж 100 місцях, були пошкоджені 20 000 традиційних будинків з глини, повідомила місцевий головний міністр Мамата Банерджі.

"Велика кількість сіл перебувають під водою", - сказала вона.

За словами Банерджі, щонайменше одна людина померла в штаті після обвалу будинку.

Очікується, що до вечора вітер уповільниться, і циклон, ймовірно, покине Одішу й рушить до Джаркханда до опівночі.

Доповнення

Циклони в Бенгальській затоці традиційні в цю пору року і часто зачіпають і узбережжя, несучи смерть і руйнування прибережним районам Індії і сусідній Бангладеш.

Смертоносна хвиля коронавірусу ускладнила підготовку до шторму. Офіційні особи Одіші заявили, що припинили тестування, вакцинацію та медичне обстеження в трьох районах, які були на шляху урагану.

Метеорологи в Бангладеш заявили, що шторм, ймовірно, затопить райони у низинах у 14 прибережних регіонах. Вони порадили рибальським човнам і траулерам залишатися в укриттях.

Boats and shops damaged after landfall of #CycloneYaas in Odisha. Check posts barricades blown away with the wind at Udaipur near the West Bengal-Odisha border. pic.twitter.com/KWotaKBukR

— TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) May 26, 2021

#Watch: Heavy rain damages Jamujhadi Road in #Odisha's Bhadrak district. Road restoration work is underway. #CycloneYaas pic.twitter.com/WPytzwnJIO

— TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) May 26, 2021

To ensure early restoration in #CycloneYaas affected districts, @OdishaFS_HGs_CD personnel are carrying out restoration work in war footing in different parts of the state. #OdishaFightsYaas pic.twitter.com/8cof2ffPLe

— CMO Odisha (@CMO_Odisha) May 26, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40