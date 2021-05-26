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Циклон "Яас" обрушился и затопил жилые районы в Индии: миллион эвакуированных и первая жертва

Киев • УНН

 • 19068 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Штормовые нагоны затопили десятки деревень на востоке Индии в среду после того, как мощный циклон "Яас" отправился вглубь страны с Бенгальского залива, повредив тысячи домов в двух прибрежных штатах и унеся жизни по меньшей мере одного человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters и The Times of India.

Циклон "Яас" обрушился и затопил жилые районы в Индии: миллион эвакуированных и первая жертва

Детали

Циклон "Яас", порывы ветра которого достигали 140 км/ч, обрушился на Индию всего через несколько дней после того, как очередной шторм бушевал на западном побережье, спровоцировав массовую эвакуацию и оказывая давление на власть, которая и так борется со второй смертоносной волной коронавируса.

Власти заявили, что более миллиона жителей были эвакуированы из районов, через которые пролегал путь шторма, а наиболее загруженный региональный аэропорт в городе Калькутта был закрыт до вечера среды.

Власти заявили, что в районе Баласор в восточном штате Одиша, где ураган разыгрался рано утром в среду, было затоплено 46 деревень на побережье.

"Большинство сел были пустыми. Общая численность населения где-то около 10 000 человек", - сказал Сударшан Чакраварти, высокопоставленный чиновник из этого района.

В соседнем штате Западная Бенгалия повышение уровня воды спровоцировало наводнение и выход из берегов рек в более чем 100 местах, были повреждены 20 000 традиционных домов из глины, сообщила местный главный министр Мамата Банерджи.

"Большое количество сел находятся под водой", - сказала она.

По словам Банерджи, по меньшей мере один человек скончался в штате после обвала дома.

Ожидается, что к вечеру ветер замедлится, и циклон, вероятно, покинет Одишу и двинется к Джаркханду до полуночи.

Дополнение

Циклоны в Бенгальском заливе традиционны в это время года и часто затрагивают и побережья, неся смерть и разрушения прибрежным районам Индии и соседней Бангладеш.

Смертоносная волна коронавируса осложнила подготовку к шторму. Официальные лица Одиши заявили, что прекратили тестирование, вакцинацию и медицинское обследование в трех районах, которые были на пути урагана.

Метеорологи в Бангладеш заявили, что шторм, вероятно, затопит районы в низинах в 14 прибрежных регионах. Они посоветовали оставлить рыболовные лодки и траулеры в укрытиях.

Boats and shops damaged after landfall of #CycloneYaas in Odisha. Check posts barricades blown away with the wind at Udaipur near the West Bengal-Odisha border. pic.twitter.com/KWotaKBukR

- TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) May 26, 2021

#Watch : Heavy rain damages Jamujhadi Road in #Odisha 's Bhadrak district. Road restoration work is underway. #CycloneYaas pic.twitter.com/WPytzwnJIO

- TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) May 26, 2021

To ensure early restoration in #CycloneYaas affected districts, @OdishaFS_HGs_CD personnel are carrying out restoration work in war footing in different parts of the state. #OdishaFightsYaas pic.twitter.com/8cof2ffPLe

- CMO Odisha (@CMO_Odisha) May 26, 2021

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