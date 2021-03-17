Циклон приніс в Україну сніг та дощі: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Циклон і його атмосферні фронти спровокували опади, особливо на заході та півдні України, дощі та мокрий сніг продовжаться на частині території впродовж доби. Утім, проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 17 березня хмарно з проясненнями. У південній частині дощі; температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.
На решті території невеликий, місцями помірний дощ з мокрим снігом, лише у північних областях вночі без істотних без опадів; температура вночі 4 тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, (в Карпатах значний сніг, температура протягом доби 1-6 морозу).
На дорогах західних областей вночі та вранці подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Ситуація на дорогах
16 березня та станом на ранок 17 березня захід та південь країни знаходився під впливом циклону та його атмосферних фронтів. У західних областях спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу з дощем, помірні опади на Закарпатті та Рівненщині (2-8 см снігу); у Карпатах значний сніг; в південних та центральних областях дощ; на решті території без істотних опадів.
"Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре", - сказано у повідомленні Укравтодору.
На більшості перевальних ділянках доріг місцями мокрий сніг 2-8 см, на Абранському перевалі дощ. Покриття доріг мокре.
На дорогах державного значення проводяться роботи з очистки проїзної частини від снігу, обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, водовідведенням, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили дорожники.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 220 одиниць техніки та 293 робітників.