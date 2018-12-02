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Церемонія вручення нагороди "Золотий м'яч" відбудеться сьогодні в Парижі

Церемонія вручення нагороди "Золотий м'яч" відбудеться сьогодні в Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Кращий футболіст світу за підсумками року за версією французького журналу France Football отримає “Золотий м’яч” в понеділок на урочистій церемонії в Парижі. Фаворитом в боротьбі за цей приз є півзахисник збірної Хорватії і мадридського “Реала” Лука Модріч, який в цьому році вже був визнаний кращим гравцем за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА), інформує УНН.

“Золотий м’яч” є щорічною нагородою, заснованою головним редактором щотижневого журналу France Football Габріелем Ано, він став вручатися з 1956 року кращому гравцеві за підсумками року за версією футбольних журналістів. Спочатку лауреатом ставали європейські футболісти з європейських клубів. З 1995 року “Золотий м’яч” став вручатися футболістам будь-якої національності, виступаючим в Європі. З 2007 року володарем трофея може стати будь-який гравець, у зв’язку з чим збільшилася кількість журналістів, які беруть участь у голосуванні, — з 52 журналістів з Європи до 96 з усього світу.

З 2010 по 2015 рік на основі угоди між журналом і ФІФА “Золотий м’яч” і звання кращого гравця року були об’єднані, і лауреат отримував “Золотий м’яч ФІФА”. Після закінчення договору “Золотий м’яч” став знову вручатися виданням, в той час як ФІФА заснувала власний приз.

Першим володарем “Золотого м’яча” 1956 року став англійський нападаючий Стенлі Меттьюз з “Блекпула”, тричі нагороду отримували француз Мішель Платіні (1983-1985), який виступав за “Ювентус”, голландець Йохан Кройф (1971, 1973, 1974), який грав за “Аякс” і “Барселону” і його співвітчизник Марко ван Бастен, який виступав за “Мілан” (1988, 1989, 1992). З гравців з територій колишнього СРСР володарями “Золотого м’яча” ставали воротар московського “Динамо” Лев Яшин (1963), нападаючий київського “Динамо” Олег Блохін (1975) і півзахисник киян Ігор Бєланов (1986). При цьому Яшин є поки єдиним воротарем, який отримав цей трофей. Український нападник Андрій Шевченко також ставав володарем призу в 2004 році, виступаючи тоді за “Мілан”.

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