Церемония вручения награды "Золотой мяч" состоится сегодня в Париже

“Золотой мяч” является ежегодной наградой, учрежденной главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он стал вручаться с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов. С 1995 года “Золотой мяч” стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок, в связи с чем увеличилось количество журналистов, участвующих в голосовании, — с 52 журналистов из Европы до 96 со всего мира.

С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА “Золотой мяч” и звание лучшего игрока года были объединены, и лауреат получал “Золотой мяч ФИФА”. После истечения договора “Золотой мяч” стал опять вручаться изданием, в то время как ФИФА учредила собственный приз.

Первым обладателем “Золотого мяча” в 1956 году стал английский нападающий Стэнли Мэттьюз из “Блэкпула”, трижды награду получали француз Мишель Платини (1983-1985), выступавший за “Ювентус”, голландец Йохан Кройф (1971, 1973, 1974), игравший за “Аякс” и “Барселону” и его соотечественник Марко ван Бастен, выступавший за “Милан” (1988, 1989, 1992). Из игроков с территорий бывшего СССР обладателями “Золотого мяча” становились вратарь московского “Динамо” Лев Яшин (1963), нападающий киевского “Динамо” Олег Блохин (1975) и полузащитник киевлян Игорь Беланов (1986). При этом Яшин является пока единственным вратарем, получившим этот трофей. Украинский нападающий Андрей Шевченко также становился обладателем приза в 2004 году, выступая тогда за “Милан”.