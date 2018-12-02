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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84658 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103618 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136481 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132394 просмотра

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7 марта, 13:58 • 126504 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

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Церемония вручения награды "Золотой мяч" состоится сегодня в Париже

Церемония вручения награды "Золотой мяч" состоится сегодня в Париже

Киев  •  УНН

 • 32751 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Лучший футболист мира по итогам года по версии французского журнала France Football получит “Золотой мяч” в понедельник на торжественной церемонии в Париже. Фаворитом в борьбе за этот приз является полузащитник сборной Хорватии и мадридского “Реала” Лука Модрич, который в этом году уже был признан лучшим игроком по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает УНН.

“Золотой мяч” является ежегодной наградой, учрежденной главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он стал вручаться с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов. С 1995 года “Золотой мяч” стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок, в связи с чем увеличилось количество журналистов, участвующих в голосовании, — с 52 журналистов из Европы до 96 со всего мира.

С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА “Золотой мяч” и звание лучшего игрока года были объединены, и лауреат получал “Золотой мяч ФИФА”. После истечения договора “Золотой мяч” стал опять вручаться изданием, в то время как ФИФА учредила собственный приз.

Первым обладателем “Золотого мяча” в 1956 году стал английский нападающий Стэнли Мэттьюз из “Блэкпула”, трижды награду получали француз Мишель Платини (1983-1985), выступавший за “Ювентус”, голландец Йохан Кройф (1971, 1973, 1974), игравший за “Аякс” и “Барселону” и его соотечественник Марко ван Бастен, выступавший за “Милан” (1988, 1989, 1992). Из игроков с территорий бывшего СССР обладателями “Золотого мяча” становились вратарь московского “Динамо” Лев Яшин (1963), нападающий киевского “Динамо” Олег Блохин (1975) и полузащитник киевлян Игорь Беланов (1986). При этом Яшин является пока единственным вратарем, получившим этот трофей. Украинский нападающий Андрей Шевченко также становился обладателем приза в 2004 году, выступая тогда за “Милан”.

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