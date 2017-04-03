Централізоване електропостачання досі відсутнє в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Авдіївці досі відсутнє централізоване електропостачання, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Станом на 07: 00 годину 3 квітня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис.м.куб.,” — йдеться в повідомленні.
Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності).
Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.