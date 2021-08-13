Центр вакцинації почне працювати в Одеському аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні, 13 серпня, починає свою роботу Центр вакцинації населення (ЦВС) в Міжнародному аеропорту "Одеса", де можна буде зробити щеплення безпосередньо перед подорожжю, передає пресслужба ГУ "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".
Окрім того, в ЦВС зможе провакцинуватися кожен охочий. Для зручності населення локація розташована відразу біля паркувального майданчика, і як бонус - перша година парковки для власників автомобілів буде безплатною.
На вихідних в Одесі будуть працювати 8 центрів масової вакцинації.
Відзначимо, що за добу 12 серпня в Одеській області зафіксовано 99 випадків зараження коронавірусом. Це на 22 більше, ніж днем раніше, і на 37 більше, ніж 10 серпня.