Труханову повернули паспорт і дозволили пересуватися Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міському голові Одеси Геннадію Труханову суд повернув громадянський паспорт і зняв обмеження на пересування територією України. Про це УНН повідомив адвокат Труханова Олександр Лисак.
“Солом’янський суд Києва сьогодні повернув Геннадію Труханову його громадянський паспорт і зняв обмеження на пересування територією України”, — сказав Лисак.
За його словами, таким чином суд частково задовільнив клопотання прокуратури, зобов’язавши Труханова з’являтися на допити, повідомляти про своє місце перебування тощо.
Як повідомляв УНН, 15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Апеляція залишила рішення без змін. Пізніше тіж самі суди відмовили у задоволенні клопотання прокуратури про відсторонення Труханова від виконання службових обов’язків мера Одеси.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.