Труба назвав термін завершення розслідування вбивства 5-річного Кирила на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Слідчі ДБР мають в листопаді цього року завершити досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова на Київщині. Про це під час брифінгу заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюсь, що в листопаді 2019 року ми завершимо досудове розслідування, остаточно пред’явимо підозри, визначимо кваліфікацію кожного учасника, адже всім зрозуміло, що потерпілий загинув від однієї кулі, а отже від кулі одного учасника", - сказав Труба.
З його слів, у цій справі слідчими ДБР також було зареєстровано провадження щодо можливих дій працівників місцевої поліції з приводу не оперативного реагування чи "можливого приховування знаряддя вчинення злочину".
"У цьому провадженні підозри поки нікому не оголошені. Всі допитують я як свідки", - додав він.
Нагадаємо, слідчі так і не знайшли зброю, з якої було смертельно поранено 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому на Київщині.